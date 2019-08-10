Количество жертв оползня в Мьянме превысило 40 человек

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате схода оползня 9 августа на востоке Мьянмы возросло до 41. Об этом сообщило агентство "Синьхуа". Ранее сообщалось о 34 погибших.

К трагедии привели проливные дожди, идущие несколько дней. Более 80 человек пропали без вести, десятки пострадали.

По данным "Синьхуа", в результате удара стихии в штате Мон разрушены около 30 домов.-0-