Манифестации проходят в Париже и некоторых крупных городах Франции

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько десятков людей в желтых жилетах вышли сегодня на Елисейские Поля в Париже, чтобы принять участие в согласованной акции протеста, сообщает телеканал BFM.

По согласованию с властями должны пройти две акции протеста - манифестация на площади Отель-де-Виль у здания мэрии и митинг на Елисейских Полях.

Пока участники собираются на стартовых точках, столкновений с полицией не было.

Кроме того, митинги начались в Марселе, Руане и других городах Франции, сообщает телеканал.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября. Манифестанты обвиняют власть в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. В стране прошли уже семь общенациональных дней протеста, некоторые из которых не обошлись без серьезных стычек с полицией, а также поджогов и грабежей.-0-