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Мусульмане всего мира празднуют окончание священного месяца Рамадан

В мире 05.06.2019 | 10:26
Во время праздничного богослужения в Минской Соборной мечети
Во время праздничного богослужения в Минской Соборной мечети

Мусульмане всего мира отмечают один из самых благословенных праздников окончание священного месяца Рамадан (азерб. - Орудж байрамы, турк. - Ураза-байрам, араб. - Ид ал-Фитр, рус. – Разговение), сообщает Trend.

Священный месяц Рамадан длился в этом году в период с 5 мая по 3 июня.

Окончание поста и праздника Рамадан - Ид аль-фитр является вторым по важности среди всех мусульманских праздников. Его начинают праздновать с закатом солнца в последний день месяца Рамадан (в этом году 3 - 4 июня). Он отмечается два дня. В это время все мусульмане должны задумываться о духовных ценностях, которые они приобрели во время празднования Рамадана. Этот праздник мусульмане считают днем спасения, прощения, вознаграждения и примирения.

Этот день знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан и начинается отмечаться в первый день мусульманского месяца шаввал. По традиции, в этот праздничный вечер все должны собраться в кругу своей семьи за праздничным столом. По предписанию, после трапезы следует раздать бедным и сиротам обязательную милостыню завершения поста - закят аль-фитра. Целью выплаты закят аль-фитра является искупление возможных ошибок и упущений, сделанных в течение месяца поста таких, как случайное нарушение правил поста, сквернословие, пустословие, нанесенные обиды т.д., а также помощь нуждающимся в праздновании Рамадана вместе с другими мусульманами.

Выплата фитры производится в промежутке между рассветом первого дня праздника Рамадан и началом праздничной совместной молитвы. Если же в указанный срок фитра не будет выплачена, то она должна достичь нуждающихся после утреннего праздничного намаза в кратчайшие сроки. Нельзя опаздывать с передачей данного пожертвования без уважительных причин. Если по каким-то уважительным причинам мусульманин не успел выплатить фитру, то пост остается действительным. Но мусульманин, не выплативший фитру, остается должником. Фитра все равно должна быть выплачена. Освобождаются от выплаты фитры только семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении.

"Размер фитры определяется стоимостью 3 кг пшена, ячменя, изюма, фиников или риса на каждого члена семьи, в зависимости от материального положения семьи. Фитра дается лицам, испытывающим материальные затруднения. Помощь следует давать либо продуктами, либо деньгами. Естественно, что богатым семьям не пристало выплачивать фитру по самой низкой цене, например, пшена. Конечно, надо заранее определиться, кому из нуждающихся надо будет отдать благотворительную помощь, а не ждать до последнего. Хорошо, если этот закят дается самому бедному родственнику или соседу", - рассказал заместитель главы управления мусульман Кавказа, декан Бакинского Исламского университета Гаджи Фаиз Нагизаде.

Фитру, как правило, выплачивают одному бедному мусульманину (или его семье), а можно и распределить между несколькими бедняками, если его сумма позволяет накормить этих людей. Точно также, один бедный мусульманин может получить фитру от нескольких человек. Фитру не полагается давать людям, имеющим достаток, при котором человек сам должен выплачивать милостыню. Целью милостыни является оказание помощи нуждающимся мусульманам. Неприемлемо выплачивать фитру родителям, деду, бабушке, супруге, детям, внукам и только тем родственникам, которые находятся на его иждивении или попечении, - в этом случае благо воздаяния обращается к нему самому.

Милостыню выплачивает глава семьи (если он не болен, дееспособен и зарабатывает) за всех членов семьи, находящихся на его попечении. Однако, он не обязан этого делать за совершеннолетнего, дееспособного сына и за свою жену, так как эта обязанность лежит на них самих. В то же время, если он за них выплатит милостыню фитр, то она будет принята. Гость праздничного стола также обязан сам выплачивать милостыню фитр, но хозяин дома может взять на себя эту выплату.

Как и любое торжество, Байрам - праздник, на который накрывают столы и ставят угощение. Орудж байрамы, как правило, отмечают два дня. В это время принято посещать могилы близких и родных, совершать по ним заупокойные молитвы, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения. Верующие ходят друг к другу в гости и приглашают к себе, чтобы разделить дружескую трапезу. Очень важно также навестить своих родителей и других родственников. В праздник Рамадан мусульманам предписывается предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, надевать лучшие наряды, душиться благовониями и т.д. Дети, как правило, также получают подарки от своих родителей и проводят время в играх и забавах. Поститься же в этот благословенный день нельзя.

Отмечают праздник разговения, собираясь в мечетях. Главный ритуал, совершаемый верующими в мечети, - это утренняя праздничная коллективная молитва-намаз.

Праздник Рамадан был установлен основателем Ислама - Пророком Мухаммедом. Произошло это в 624 году. С тех пор всемирная община верующих ежегодно отмечает этот день. Дни празднования в большей части традиционно мусульманских стран считаются праздничными и на государственном уровне, а значит, являются официальными выходными днями.-0-

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Теги
Азербайджан, праздник, религиозный праздник
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