Мужчина с ножом в Китае угнал автобус и въехал в толпу

26 декабря, Фучжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайском городе Лунъянь мужчина, вооруженный ножом, захватил автобус и въехал в толпу людей на одной из улиц, в результате чего 8 человек погибли, еще 22 получили ранения. Один человек находится в критическом состоянии.
Согласно предварительному расследованию, подозреваемым является уроженец района Синьло города Лунъянь, безработный мужчина 1970 года рождения.
Выяснилось, что у задержанного возник конфликт с местным служащим из жилищного комитета, который пришел к нему домой.
Продолжается расследование конкретных обстоятельств произошедшего.-0-
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