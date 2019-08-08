МВД Кыргызстана официально сообщило о задержании экс-президента Атамбаева

8 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В результате проведенных совместных мероприятий по принудительному приводу сотрудниками правоохранительных органов задержан Алмазбек Атамбаев, сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.
"8 августа 2019 года сотрудниками милиции совместно с ГКНБ Кыргызстана в результате проведенных мероприятий по принудительному приводу задержан Алмазбек Атамбаев ", - говорится в сообщении.
Как отметили в МВД, при проведении следственно-оперативных мероприятий жертв нет.
В ходе задержания на месте спецоперацией лично руководил министр внутренних дел Кыргызстана Кашкар Джунушалиев и его заместитель полковник милиции Алмаз Орозалиев.
В МВД сообщили, что Алмазбек Атамбаев будет доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызстана.-0-
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