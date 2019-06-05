На полицию в Париже совершено нападение

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина с ножами напал на полицейских в Париже. Об этом сообщает
Происшествие произошло в 15-м округе французской столицы. Преступник набросился на полицейский велосипедный патруль. Сообщается, что никто из полицейских не пострадал. Мужчина кинул в одного из стражей порядка его велосипед, а затем начал угрожать ножом. Второй сотрудник правоохранительных органов выстрелил нападавшему в руку. Тот попытался убежать, однако упал, и его смогли схватить.
Злоумышленник был известен полиции из-за обычных правонарушений. В этой связи терроризм не рассматривается как основная причина произошедшего.-0-
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