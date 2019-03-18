Над Беринговым морем произошел взрыв метеорита

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировало сильный взрыв метеорита в атмосфере, произошедший над Беринговым морем в сотнях километров от побережья России, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт NASA.

Объект вошел в атмосферу 18 декабря прошлого года со скоростью 32 км/с, не долетел до Земли 26 км. Мощность взрыва достигла 173 килотонн, что в семь раз превышает силу взрыва атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму. Это самый мощный космический объект за последние 30 лет, не считая Челябинского метеорита.

Событие долго оставалось незамеченным из-за того, что произошло в безлюдном и удаленном месте. Ученым требовалось время на обработку снимков со спутников.-0-