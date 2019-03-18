Нарушенное из-за сбоя электроснабжение жителей Читы восстановлено

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение Читы, где ранее из-за сбоя 43,5 тыс. человек остались без света, восстановлено. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ, пишет ТАСС.
"В 21:45 и 21:56 мск [03-45 и 03-56 вторника по местному времени] включены в работу вторая и первая цепи ВЛ [воздушной линии электропередачи] 110 кВ "Читинская ТЭЦ-1 - Заречная" с отпайками, всем потребителям подано напряжение", - говорится в докладе САЦ.
Сбой произошел в 19:40 мск (01:40 вторника по местному времени). Без света оставались 43,5 тыс. жителей города.-0-
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