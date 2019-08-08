Одномоторный самолет упал в Пенсильвании, есть погибшие

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой одномоторный самолет потерпел крушение в городе Уиллоу Гров (восточная часть штата Пенсильвания, США). Погибли три человека, сообщает Associated Press .

Инцидент произошел 8 августа около 06.20 по местному времени. Уточняется, что самолет рухнул на заднем дворе жилого дома вскоре после вылета из Северо-восточного аэропорта Филадельфии. Погибли все находившиеся на борту, на земле никто не пострадал.

Местные власти рассказали, что пилот сообщил о проблеме вскоре после взлета, однако другие подробности пока не раскрываются. Ведется расследование. Город, где произошел инцидент, находится примерно в 48 км к северу от Филадельфии.-0-