Около 4,6 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в 2018 году

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 4,6 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести на миграционных маршрутах по всему земному шару в 2018 году. Такая информация размещена на сайте Международной организации по миграции (МОМ).

Сообщается, что в 2018 году по меньшей мере 4592 мигранта погибли или исчезли в пути, это на 20% меньше, чем в 2017 году (6197). В 2016 году во всем мире погибли или пропали без вести 8070 мигрантов.

Чуть более половины из погибших или пропавших без вести в 2018 году мигрантов (2297 человек) перемещались из Северной Африки в Европу по Средиземному морю. По этому миграционному маршруту в Европу в прошлом году прибыли более 116 тыс. мигрантов.

По информации МОМ, пятый год подряд количество погибших или пропавших без вести мигрантов по всему земному шару превышает 3 тыс. человек.

Как уточнил на брифинге в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции Леонард Дойл, окончательный процесс подсчета погибших и пропавших без вести в 2018 году мигрантов не завершен, поскольку данные из некоторых источников еще не поступили. Из-за тайного характера нелегальной миграции данные, собранные в некоторых регионах, в частности, приближенных к пустыням, являются неполными. Актуальные сведения сообщает Проект МОМ о пропавших мигрантах (Missing Migrant Project), который представляет собой единственную в мире базу, фиксирующую число пропавших и погибших мигрантов.-0-