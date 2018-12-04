Пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет компании UTair, следовавший из Сочи в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси. Об этом сообщил ТАСС.
Около 20:50 по московскому времени борт передал сигнал о возвращении. Причина – не убравшееся после взлета шасси. В 20:55 он сел в аэропорту вылета Сочи.
На борту находились 34 человека, в их числе четыре члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.-0-
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