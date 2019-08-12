Пять детей погибли в результате пожара в детском саду в Пенсильвании

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post .

По их данным, пожар произошел в Эри. Погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. В результате инцидента пострадала также владелица заведения и еще один человек - местный житель, проживающий по соседству.