Пять детей погибли в результате пожара в детском саду в Пенсильвании

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету
По их данным, пожар произошел в Эри. Погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. В результате инцидента пострадала также владелица заведения и еще один человек - местный житель, проживающий по соседству.
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