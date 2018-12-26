Порошенко отменил военное положение в Украине и подтвердил дату проведения президентских выборов

26 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ - ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия правового режима военного положения в 10 областях Украины и подтвердил, что президентские выборы в стране состоятся 31 марта 2019 года. Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Почему мной принято решение сейчас его (военное положение. - Прим. БЕЛТА) не продлевать? Потому что мы имеем две угрозы: с одной стороны, угрозу прямой военной агрессии - и мы сегодня гораздо больше готовы к отражению этой агрессии, с другой стороны - наступления на демократические права и свободы граждан, где я как президент являюсь гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан, в том числе и права выбора", - сказал Петр Порошенко. - Мы защитим демократию. И мы гарантируем, что выборы президента точно состоятся 31 марта 2019 года".

При этом президент признал, что хотел бы продлить военное положение в стране. "Если бы не выборы, мы бы попросили Раду продлить его", - добавил глава Украины.

Указ о введении в стране военного положения был подписан президентом Петром Порошенко 26 ноября. Вечером в тот же день Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней.

Военное положение в Украине было введено в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября.-0-