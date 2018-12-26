Правительство США не вернется к работе, пока не профинансирует стену с Мексикой - Трамп

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское правительство не вернется к полноценной работе, пока демократы в Конгрессе не утвердят финансирование стены на границе с Мексикой, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ВВС.

"Не могу сказать, когда правительство возобновит работу. Этого точно не произойдет, пока у нас не будет стены, ограды", - заявил Дональд Трамп. Он отметил, что строительство стены станет преградой для людей, которые пытаются незаконно проникнуть в США, а также барьером для наркотрафика.

Правительство США частично приостановило свою работу на прошлой неделе из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун стал результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.

После шатдауна американские биржи пережили худший рождественский сочельник в истории. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 2,21%, Dow Jones - 2,91%.-0-