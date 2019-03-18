Мотивы утрехтского стрелка остаются неизвестными

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотивы мужчины, открывшего стрельбу в трамвае в Утрехте, остаются неизвестными. Об этом сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который выступил на пресс-конференции.
"Вокруг инцидента остается много вопросов и слухов, - сказал он. - Мотивы организатора атаки по-прежнему неизвестны".
Глава голландского правительства добавил, что во вторник на всех государственных зданиях будут приспущены флаги в знак уважения к погибшим и их родственникам. Ситуация, по словам Рютте, не затронет выборы в советы провинций, которые запланированы на 20 марта.
По данным правоохранителей, в результате атаки, произошедшей в днем 18 марта, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. Гражданство лиц, погибших и получивших ранения в результате инцидента пока не сообщается. Нападавший, идентифицированный полицией как 37-летний Гёкмен Таныш, задержан.-0-
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