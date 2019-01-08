Причиной пожара и гибели подростков в игровой комнате в Польше стала утечка газа

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительной причиной пожара и гибели пяти подростков при прохождении квеста в польском Кошалине названа утечка газа в игровой комнате. Об этом сообщает польская информационная служба RMF24.

Непосредственной причиной смерти подростков, по версии следствия, стало отравление угарным газом, выходившим из баллона, из которого газ подавался в отопительное оборудование здания. При пожаре сильные ожоги получил 25-летний сотрудник игровой комнаты, он проходит по делу как свидетель. Владелец квест-комнаты, 28-летний мужчина, задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Как сообщает Радио Польша, после случившегося в Кошалине министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзинский объявил о проведении общенациональных инспекций квест-комнат. Пожарные проверяют, соответствуют ли игровые комнаты требованиям пожарной безопасности и имеют ли они надлежащие пути эвакуации. По состоянию на 7 января после проведенных проверок 26 квест-комнат по всей стране были закрыты. Все 1100 квест-комнат в Польше должны быть проверены к 11 января.

Пять девочек-подростков в возрасте 15 лет погибли 4 января в результате пожара при прохождении игрового квеста в польском Кошалине. Девочки оказались заперты в комнате, выйти из которой можно было только после выполнения всех заданий. В закрытой комнате из-за неисправности газового отопления возник пожар, подростки не смогли оттуда выбраться. Сообщается, что девочки пришли в квест-комнату, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Воскресенье 6 января в Кошалине было объявлено днем траура.-0-