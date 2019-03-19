Режим ЧП из-за наводнения введен в штатах Небраска, Айова и Висконсин

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американских штатах Небраска, Айова и Висконсин объявлен режим ЧП из-за сильнейшего наводнения, сообщает CNN .

Наиболее серьезно пострадал из-за наводнения штат Небраска, здесь режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах, 65 округах и четырех племенных районах. 18 марта мэр города Линкольна Крис Бойтлер обратился к губернатору Небраски с просьбой ввести в штате режим стихийного бедствия после того, как более 285 тыс. жителей Линкольна стали испытывать перебои в снабжении чистой водой - наводнение привело к загрязнению частных источников водоснабжения. Губернатор штата Небраска Пит Рикеттс назвал происходящее самой масштабной природной катастрофой в истории США.

Как сообщает Reuters , 290 человек, пострадавших от наводнения в штате Небраска, были спасены войсками Национальной гвардии и городскими поисково-спасательными командами. Ущерб, нанесенный животноводческому сектору штата, оценивается примерно в $400 млн. Дорожной системе штата Небраска нанесен ущерб на сотни миллионов долларов, более 300 км дорог штата нуждаются в ремонте или замене.

Уровень воды в американских реках начал подниматься на прошлой неделе после обрушившегося на Средний Запад США шторма, который назвали "бомбовым циклоном". В результате начали стремительно таять сугробы и лед, что вызвало быстрое повышение уровня воды в крупнейших реках ряда штатов Среднего Запада и подтопление близлежащих населенных пунктов. Река Миссури затопила большую часть штата Небраска между городами Омаха и Канзас-Сити на границе штата Миссури.

Как сообщил метеоролог CNN Майкл Гай, более 8 млн человек в 14 штатах США - от Миннесоты до Мексиканского залива - получили предупреждение о возможном наводнении. По меньшей мере четыре человека (трое в штате Небраска и один в Айове) погибли в результате наводнения.-0-