Сайдик: стороны конфликта в Украине двигаются в противоположном от мирного урегулирования направлении

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик сегодня заявил, что создается впечатление, будто стороны конфликта на востоке Украины двигаются в противоположном от мирного урегулирования направлении. Такое заявление он сделал сегодня по итогам прошедшего в Минске очередного заседания ТКГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на усилия ТКГ, напряженность в зоне конфликта и вокруг нее, к сожалению, не уменьшается. Создается впечатление, что стороны вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта, на самом деле двигаются в противоположном направлении. Я глубоко озабочен такой ситуацией, - сказал Мартин Сайдик. - В очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все необходимое, чтобы не допустить эскалации напряженности".

В ответ на просьбу прокомментировать то, что представитель России в ТКГ Борис Грызлов сегодня покинул зал заседания, спецпредставитель ответил, что это произошло в начале выступления украинской делегации. "Могу сказать, что было наше пленарное заседание, господин Марчук (представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук. - Прим. БЕЛТА) взял слово, и господин Грызлов ушел из зала заседания", - пояснил Мартин Сайдик.

Сегодня на переговорах в Минске участники рабочей группы по безопасности продолжили рассмотрение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подготовки к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Экономическая подгруппа обсуждала темы водоснабжения и выплаты пенсий. Гуманитарная рабочая группа продолжила рассматривать вопросы, связанные с обменом удерживаемыми лицами. Также обсуждалась подготовка к предусмотренной передаче задержанных, не связанных с конфликтом в ОРЛО и в ОРДО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей), на подконтрольную украинскому правительству территорию. Политическая рабочая группа продолжила обмен мнениями по традиционной повестке - обсуждалась имплементация формулы Штайнмайера, амнистия и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО, предусмотренные минскими соглашениями.

"Очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - отметил Мартин Сайдик.

Последняя в этом году встреча трехсторонней контактной группы состоится в среду, 19 декабря. Возобновятся встречи в середине января 2019 года.-0-

Фото Рамиля Насибулина