Семь человек погибли в Австрии и Германии из-за снегопада

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли в Австрии и Германии из-за мощного снегопада. Жертвами снега стали туристы и жители горнолыжных регионов, сообщает МИР 24.

В немецкой Баварии поезда не ходят, самолеты не летают, на автотрассах коллапс из-за снежных заносов. Снег здесь идет четвертые сутки. 7 января власти объявили в регионе чрезвычайное положение.

Жителей городов предупреждают о падающих под тяжестью снега деревьях, а в горах – о высокой опасности схода лавин. Часть дорог перекрыты, отменены занятия в школах.

По прогнозам, снег будет идти в регионе до конца недели.-0-