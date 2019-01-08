Семь человек погибли в Австрии и Германии из-за снегопада

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли в Австрии и Германии из-за мощного снегопада. Жертвами снега стали туристы и жители горнолыжных регионов, сообщает МИР 24.
В немецкой Баварии поезда не ходят, самолеты не летают, на автотрассах коллапс из-за снежных заносов. Снег здесь идет четвертые сутки. 7 января власти объявили в регионе чрезвычайное положение.
Жителей городов предупреждают о падающих под тяжестью снега деревьях, а в горах – о высокой опасности схода лавин. Часть дорог перекрыты, отменены занятия в школах.
По прогнозам, снег будет идти в регионе до конца недели.-0-
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