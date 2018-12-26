Серия землетрясений произошла на Сицилии, 10 человек пострадали

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итальянском острове Сицилия в ночь на 26 декабря было зарегистрировано 11 землетрясений, 10 человек пострадали, сообщает итальянский телеканал Rai News.

Подземные толчки произошли в районе вулкана Этна, который начал извергаться 24 декабря. Магнитуда самого сильного толчка составила 4,8, очаг землетрясений залегал на глубине меньше 1 км.

По данным местных властей, разрушен участок автострады, соединяющей города Катанию и Мессину. Также нанесен ущерб ряду строений. Для размещения людей, которые боятся после землетрясения возвращаться в свои дома, открыты школы и муниципальные спортивные залы.-0-