Школьный автобус упал в ущелье в Индии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северном индийском штате Химачал-Прадеш в районе города Санграх сегодня произошла трагедия: школьный автобус упал в ущелье, сообщает местный телеканал NDTV.

Есть информация о не менее 7 погибших, в том числе шестерых школьниках. Еще восемь детей пострадали.

Причины происшествия выясняются. Предварительно, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

На месте происшествия продолжается спасательная операция.-0-