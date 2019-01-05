Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

5 января, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Медики оценивают состояние спасенного в Магнитогорске 10-месячного Вани как стабильное, он снят с аппаратов искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий.

"За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме", - сообщил он.

Ребенок был извлечен из-под завалов 1 января, при обрушении части дома его спасла детская кроватка и теплая одежда.-0-