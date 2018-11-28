Спикер украинской Рады подписал постановление о президентских выборах в 2019 году

28 ноября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

"Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года", - говорится в документе.

Поскольку в условиях военного положения в Украине нельзя проводить выборы, Верховная рада 26 ноября проголосовала за внедрение режима военного положения на 30 дней, а не на 60, как предлагалось изначально. Таким образом, избирательная кампания начнется вовремя - 31 декабря.

Ранее Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" сообщила, что уже более 30 политиков заявили о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах.-0-