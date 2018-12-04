США намерены выйти из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео сегодня в Брюсселе после встречи министров обороны НАТО, сообщает ТАСС.

"Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США", - отметил Майкл Помпео. При этом США в течение этих 60 дней, которые даются России, не будут разрабатывать, производить или размещать ракетные системы, заверил он.

Комментируя сказанное госсекретарем США, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД. "Американской стороне это известно", - отметила она.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности действует с 1988 года. США в последние годы обвиняли Россию в нарушении договоренностей, РФ не согласна с предъявленными обвинениями и выдвигает встречные обвинения по выполнению ДРСМД. 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о готовности выйти из ДРСМД.-0-