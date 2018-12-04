Страны еврозоны договорились о реформировании валютного союза

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры финансов 19 стран еврозоны достигли соглашения по реформированию действующего в рамках ЕС валютного союза. Об этом было объявлено по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания, сообщает Euronews.

Председатель Еврогруппы Марио Сентено отметил, что реформирование будет касаться, в частности, бюджета. По его словам, Франция и Германия предложили "новую архитектуру бюджета еврозоны".

Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси в свою очередь заявил: "Мы сможем развиваться, только если будем шаг за шагом, час за часом укреплять наш экономический и денежный союз. О прорыве пока речи нет, но на этом долгом и трудном пути мы уже сделали ряд важных шагов. Теперь соглашение должно быть одобрено на предстоящем саммите, где мы также проясним наши действия по ряду вопросов, в том числе это касается и бюджета еврозоны".

Саммит, на котором будут утверждены окончательные решения, состоится 13-14 декабря. Единый бюджет еврозоны планируется сформировать в 2021 году. Евро существует уже 20 лет. В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза.-0-