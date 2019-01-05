У берегов Канады загорелся немецкий контейнеровоз

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий контейнеровоз длиной более 300 м горит к востоку от Канады, передает телеканал МИР 24.
Судно компании Hapag Lloyd Yantian Express следует из Коломбо в Галифакс через Суэцкий канал. Оно находится на расстоянии более 1000 км от канадского побережья. Пожар начался в одном из контейнеров, а затем перекинулся на другие емкости с грузом.
На борту находятся 23 члена экипажа, пострадавших нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.478 BYN
|2.47 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1727 BYN
|2.165 BYN
|2.185 BYN
|RUB
|3.1781 BYN
|3.15 BYN
|3.205 BYN