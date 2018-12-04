Умер актер Виталий Ендовицкий

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер Виталий Ендовицкий, получивший широкую известность по ролям в сериалах "Универ", "Карпов", "След", "Свидетели", умер в возрасте 49 лет в одной из московских клиник. В конце ноября артист перенес инсульт, после которого он был госпитализирован. Врачи до последнего боролись за жизнь Ендовицкого, однако спасти не смогли.

Церемония прощания с актером состоится 5 декабря в зале морга на улице Ипподромной в Воронеже.

Виталий Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже. В 1995 году он окончил Воронежский институт искусств, после чего переехал в Москву, где присоединился к театр-школе "Образ" и до последнего момента оставался ее актером.-0-