Умер британский актер Уильям Шеппард

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Уильям Морган Шеппард, известный ролями в сериалах "Доктор Кто" и "Звездный путь", скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Об этом проинформировал сын актера Марк Шеппард на своей странице в Instagram, сообщает БЕЛТА.

Уильям Шеппард родился в Лондоне в 1932 году, в 1958-м окончил Королевскую академию драматического искусства. В течение 12 лет он работал в качестве помощника художника в Королевском Шекспировском театре. Его карьера в кино началась в 1960-х годах. Актер стал известным, снявшись в нескольких эпизодах киноэпопеи "Звездный путь", а также в сериале "Доктор Кто", в котором сыграл со своим сыном Марком. Уильям Шеппард также озвучивал героев видеоигр.-0-