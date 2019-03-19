Умер режиссер Марлен Хуциев

19 марта, Минск /Кор. БЕЛТА/. Народный артист СССР режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщил представитель Союза кинематографистов РФ.

"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07.00", - рассказал собеседник агентства. По его словам, время и место похорон будет известно позднее. Прощание, по предварительным данным, состоится в Доме кино.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой. Режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации. 16 марта сообщалось о повторной госпитализации Марлена Хуциева в реанимацию.

Марлен Мартынович Хуциев - режиссер таких известных фильмов, как "Весна на Заречной улице", "Был месяц май", "Бесконечность". В последние годы Марлен Хуциев работал над картиной "Невечерняя", выход фильма был запланирован в этом году.-0-