В аэропортах Берлина прошли забастовки

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух аэропортах Берлина сотрудники службы безопасности провели забастовку, сообщает AP.

Профсоюз Ver.di призывал сотрудников аэропортов Тегель и Шенефельд в Берлине отказаться от работы с 5 до 8:45 утра.

По информации агентства DPA, авиакомпании Lufthansa, Easyjet, Ryanair и Аэрофлот отменили рейсы накануне забастовки. Несколько рейсов вылетели со значительным опозданием.

В профсоюзе Ver.di заявили, что работодатели "спровоцировали" забастовку, предложив повышение заработной платы на 2% за два года.

Профсоюз выдвигает требования, чтобы почасовая зарплата всех работников службы безопасности составляла 20 евро. Ассоциация работодателей BDLS считает, что повышение зарплаты может составлять 30% в некоторых случаях.

Следующий этап переговоров пройдет 23 января.-0-