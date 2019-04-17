В Акрополь в Афинах ударила молния

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В афинский Акрополь ударила молния. В результате пострадали четыре человека, сообщает портал
Разряд ударил рядом с бытовкой охранников возле древнего храма Эрехтион и повредил громоотвод.
Среди пострадавших - двое туристов, по предварительным данным, из Китая и Финляндии, а также две женщины - смотрители археологической площадки. Пострадавших оперативно госпитализировали.
Сейчас в Греции идут дожди, гремят грозы, в некоторых районах выпал град.-0-
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