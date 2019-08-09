В Англии произошли массовые отключения электроэнергии

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский оператор электросетей UK Power Networks сообщил о массовом отключении электроэнергии, произошедшем на юге Англии и в Лондоне.

Компания Transport for London, отвечающая за работу большей части столичного общественного транспорта, сообщает, что из-за сбоя в Лондоне не работает часть светофоров, не могут продолжать движение несколько железнодорожных составов и поездов метро.