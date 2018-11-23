В Армении проходит форум "Роль медиа в меняющемся мире"

23 ноября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. В Ереване 23 ноября начался международный форум "Роль медиа в меняющемся мире", во время которого будут обсуждаться вопросы будущего СМИ и перспектив развития информационной индустрии в контексте ускоряющегося технологического развития.

В форуме принимают участие представители медиаотрасли и эксперты. Мероприятие организовано информационным агентством "Арменпресс" и армянским офисом Института стран СНГ.

Директор агентства "Арменпресс" Арам Ананян в своем выступлении высказал мнение, что темпы технологического развития являются серьезным вызовом для медиа. "В ходе мероприятия мы обсуждаем различные вопросы представления новостей и информации. В центре обсуждений в этом году - преобразование СМИ и информационных платформ в контексте будущего. Перед современной журналистикой стоит множество вызовов, в то же время сегодня для деятельности и сотрудничества в сфере информации есть огромные возможности. И чтобы мы не только шли в ногу со временем и развитием, были конкурентными в будущем мире предоставления новостей, подобные обсуждения являются более чем необходимыми. Среди явных тенденций последнего времени - то, что наши слушатели и читатели не склонны выслушивать комментарии о происходящих развитиях: часто они хотят иметь информацию о происходящем в режиме "здесь и сейчас". Развитие соцсетей, скорость обмена информацией в них также влияют на скорость в нашей профессии. По нашему мнению, темпы технологического развития и прогресса будут выдвигать еще более серьезные и большие вызовы", - сказал Арам Ананян.

В ходе заседаний форума будут обсуждаться вопросы изменений, которые будут претерпевать медиа в свете моделей будущего информационной индустрии, а также отношений общества и медиа.

Директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маргаров отметил, что данные мероприятия позволяют понять не только перспективы развития современных медиа, но и взаимодействие медиа и общества. По его мнению, пока еще вопрос, заменят ли медиа печатную прессу, или же возникнет другая платформа взаимодействия, является открытым.

Информационное агентство "Арменпресс" в этом году отмечает столетие. Оно имеет билатеральные договоры о сотрудничестве с более чем 20 передовыми информационными агентствами, среди которых БЕЛТА, ТАСС, ИРНА, МЕНА, БТА, "Агерпресс", "Казинформ" и многие другие.

Институт СНГ был основан в 1996 году в Москве. Это первый и единственный научный центр в РФ, который занимается исследованием геополитической ситуации в постсоветских странах, изучает двусторонние и многосторонние отношения стран. Армянский филиал института открылся в мае 2007 года.-0-