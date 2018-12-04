В Армении разбился военный самолет Су-25, погибли два летчика

4 декабря, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. В Армении потерпел крушение военный самолет Су-25, два летчика, находившиеся на борту, погибли.

Самолет Су-25 вылетел в 10.06 (по местному времени) из аэропорта Гюмри. Вскоре после этого связь с самолетом пропала.

По данным пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, обломки самолета были обнаружены в районе Маралика, в горах. Причины крушения неизвестны.

Сообщается, что самолет осуществлял ежедневный учебно-тренировочный полет по программе военной подготовки.-0-

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