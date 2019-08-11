В Азербайджане в ДТП с участием двух автобусов пострадали 19 человек

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Азербайджане произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате аварии пострадали 19 человек, сообщает агентство
ДТП произошло в Гаджигабульском районе на автодороге Кюрдамир - Ширван: столкнулись два автобуса и один микроавтобус.
Раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь. Среди пострадавших есть ребенок, его решено перевести в Институт травматологии и ортопедии в Баку с ампутацией руки.
Причины аварии выясняются.-0-
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