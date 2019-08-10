В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии пятнадцать футболистов местной любительской команды пострадали от удара молнии, сообщает баварская газета Merkur со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел во время тренировки на спортивной площадке в городе Розенфельд (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Игроки в возрасте от 19 до 48 лет получили легкие травмы, один из спортсменов потерял сознание. Пострадавших доставили в больницу. Сильная гроза также вывела из строя прожекторы на стадионе.

Отмечается, что из-за непогоды на более позднее время был перенесен матч Кубка Германии между командами "Зандхаузен" и "Боруссия" из Мёнхенгладбаха.

Кроме того, из-за грозы пришлось эвакуировать несколько тысяч гостей баварского музыкального фестиваля "Тауберталь" на открытой площадке. Многие люди пострадали из-за сильного ветра.-0-