В Италии грабители вскрыли машину инкассатора экскаваторами

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн евро похитила банда грабителей из бронированного инкассаторского фургона в итальянском регионе Апулия, сообщает русская служба ВВС.

Полиция ведет розыск банды из 4 человек, которые еще 2 января утром совершили дерзкое ограбление на шоссе вблизи города Бари. Преступники в масках с автоматическим оружием заблокировали "денежный" фургон с помощью двух грузовиков.

Чтобы охранники не мешали, грабители пригрозили им выстрелами в воздух. Затем подогнали два экскаватора и ковшами вскрыли инкассаторскую машину, разворотив металл, что стало дополнительным шоком для находившихся внутри охранников.

Банда скрылась с похищенными деньгами, избавившись от "спецсредств": грузовики подожгли, а экскаваторы просто бросили на месте преступления.-0-