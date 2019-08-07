В Италии разбился небольшой самолет, два человека погибли

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет разбился в провинции Савона (Италия), два человека, которые были на борту, погибли, сообщает итальянская газета
Воздушное судно, которое направлялось из Верчелли в город Вилланова д'Альбенга, исчезло с радаров в ночь на 7 августа. Обломки самолета и тела погибших были обнаружены командой спасателей.
Обстоятельства происшествия пока не сообщаются. По предварительной версии, причиной аварии стали плохие погодные условия.-0-
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