В Японии хотят запретить физические наказания детей

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Японии одобрил сегодня законопроект, запрещающий физически наказывать детей. Поправки в закон о предупреждении жестокого обращения с детьми были вынесены на рассмотрение после серии резонансных случаев жестокого обращения с малолетними, сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK .

"Все взрослые обязаны защищать жизнь детей. Мы собираемся принять серьезные меры по предотвращению жестокого обращения с детьми", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании Кабинета министров, на котором он одобрил законопроект по борьбе с детским насилием, сообщает японская газета The Mainichi .

В случае одобрения законопроекта в японском Сейме родителям, приемным родителям, опекунам и социальным работникам будет запрещено физическое наказание детей в качестве средства дисциплины.

В законопроекте также изложены планы по увеличению количества центров по борьбе с детским насилием в 23 округах Токио и крупных городах Японии в течение пяти лет после принятия закона. В таких центрах будут работать не только врачи, но и юристы. Профессионалы, предлагающие поддержку и консультирование жертвам домашнего насилия, будут помогать выявлять случаи жестокого обращения с детьми на его ранних стадиях.

Национальное полицейское управление Японии сообщило, что в 2018 году количество случаев жестокого обращения с детьми достигло рекордно высокого уровня. Полиция Японии в настоящее время расследует 1380 случаев жестокого обращения с детьми, зафиксированных в 2018 году, это число на 21,3% больше по сравнению с 2017 годом. Число детей - жертв домашнего насилия также достигло в 2018 году рекордного уровня: по сравнению с 2017 годом количество пострадавших увеличилось на 19,3% и составило 1394 человека.

В январе текущего года Японию всколыхнула история 10-летней девочки, которая была найдена мертвой в своем доме в префектуре Тиба неподалеку от Токио. Ее отец был арестован по подозрению в жестоком обращении. Смерть этой девочки стала толчком к активному общественному обсуждению более жестких мер по предотвращению физического насилия над детьми.-0-