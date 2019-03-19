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В Казахстане 45 человек отравились газом в школе

В мире 19.03.2019 | 09:00
Фото Казинформ
Фото Казинформ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое отравление природным газом произошло в средней школе №54 Шымкента в Казахстане, сообщает информационное агентство "Казинформ".

За помощью к врачам обратились 45 человек, в том числе 41 школьник и четверо взрослых. Они жаловались на головокружение, тошноту и кратковременную потерю сознания.

По словам главного государственного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина, массовое отравление было вызвано утечкой природного газа на распределительной подстанции, находящейся в 600 м от учреждения образования.

Инцидент произошел 18 марта в 16.53 по местному времени. Из школы пришлось эвакуировать 877 учеников и 100 человек персонала учреждения.-0-

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Теги
Казахстан, происшествия, школы
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