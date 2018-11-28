В Китае при взрыве вблизи химзавода погибли 22 человека

28 ноября, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. В результате взрыва, произошедшего сегодня в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй (Северный Китай) 22 человека погибли, еще 22 получили ранения.

По сообщению администрации города Чжанцзякоу, взрыв прогремел примерно в 0.40 вблизи химической компании "Шэнхуа" в поселке Дацангай города Чжанцзякоу. Вызванный взрывом пожар охватил 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей.

#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1 — People's Daily,China (@PDChina) 28 ноября 2018 г.

Пострадавшие были госпитализированы.

Согласно результатам предварительного расследования, перевозивший опасные химические вещества грузовик взорвался во время ожидания въезда на территорию завода. От взрыва воспламенились находившиеся вблизи транспортные средства.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями направило на место происшествия рабочую группу для руководства работой по ликвидации последствий взрыва.

Местные власти подтверждают личности погибших. Продолжаются спасательные работы и расследование причин аварии.-0-