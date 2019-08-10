В Ливии при взрыве погибли два сотрудника ООН

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази. Об этом сообщило агентство
По информации агентства, сдетонировало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. Погибшие были сотрудниками Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Дополнительной информации не приводится.-0-
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