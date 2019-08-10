В Нидерландах обрушилась крыша стадиона футбольного клуба "АЗ Алкмар"

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крыша стадиона голландского футбольного клуба "АЗ Алкмар" частично обрушилась 10 августа. Никто не пострадал. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

Посетителей на стадионе в этот момент не было. Причина обрушения пока не известна, но сообщается, что 10 августа в Нидерландах порывы ветра достигали 22 м/с.

На месте инцидента работает полиция. Ближайший домашний матч "АЗ Алкмар" должен провести 13 августа. Клуб встречается с украинским "Мариуполем" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Пока не ясно, сможет ли она пройти на этом стадионе.-0-