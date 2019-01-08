В Пекине при нападении неизвестного пострадали 20 школьников

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине из-за нападения неизвестного на одну из начальных школ пострадали 20 учащихся. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает BBC.

Нападение произошло сегодня в пекинском районе Сичэн около 11.00 по местному времени. Все пострадавшие госпитализированы. Трое детей получили серьезные ранения, их состояние стабильное.

Подозреваемый в нападении арестован. Как информирует китайская ежедневная газета Global Times, у нападавшего был молоток. Мотивы его поведения пока не называются.

Полиция проводит расследование. Отмечается, что происшествие случилось через день после того, как была совершена казнь мужчины, виновного в нападении с ножом на ясельную группу в Китае. Тогда пострадали 12 детей, четверо получили серьезные ранения.-0-