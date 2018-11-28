В районе Курильских островов за сутки произошло 3 землетрясения

28 ноября, Южно-Сахалинск /БЕЛТА - ТАСС/. Три землетрясения магнитудой до 5,2 зафиксировали сейсмологи рядом с Курильскими островами в течение суток. Об этом ТАСС сообщили сегодня в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

В ночь на 28 ноября недалеко от острова Парамушир Большой Курильской гряды произошло землетрясение магнитудой 5,2. Угрозы цунами не объявлялось.

Помимо подземных толчков магнитудой 5,2, произошли еще два землетрясения магнитудой 3,0 и 3,5. Глубина гипоцентра 25 км и 50 км.

По информации сейсмологов, подземные толчки жителями Курильских островов не ощущались, угрозы населению нет.-0-