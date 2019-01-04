В Саратове 55 человек эвакуировали из пятиэтажного дома из-за пожара

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Из пятиэтажного здания бывшего общежития было эвакуировано 55 человек. Пожар локализован в 21:26, загорелись вещи в одной из комнат. На месте работают шесть пожарных расчетов. Площадь пожара составляет 45 кв. м", - сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области.
Пострадавших нет. Эвакуированных жителей временно разместили в школе.-0-
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