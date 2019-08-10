В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Танзании при взрыве бензовоза 60 человек погибли, 70 получили ранения, сообщает местное издание
Авария произошла на востоке страны в городе Морогоро. Бензовоз перевернулся и загорелся. Многие люди погибли в то время, когда пытались собрать вытекавшее из цистерны топливо. Большинство сгорело до неузнаваемости. В числе жертв и пострадавших торговцы с трассы.
В социальных сетях размещены видеозаписи с места трагедии. На кадрах видна толпа, собирающая жидкость из луж в канистры.
По словам очевидцев, взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету.
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