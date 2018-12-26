В Турции перевернулся пассажирский автобус, три человека погибли

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее трех человек погибли и еще 20 получили ранения в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции, сообщил телеканал Habertürk.

Авария произошла в центральной части Турции в районе города Кыршехир. Из-за сложных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся. Причиной ЧП мог стать сильный снегопад и плохая видимость. Спасатели, врачи и полиция работают на месте аварии.-0-

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