В Турции провели первую в Европе перекрестную пересадку почек семи пациентам

28 ноября, Стамбул /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Турецкие врачи с успехом провели перекрестную пересадку почек по принципу домино сразу семи пациентам. Это первый случай в истории донорства и трансплантации органов в Европе, когда одновременно оперировали 14 человек.

При пересадке органов по принципу домино кто-то из одной генетически несовместимой пары реципиент-донор может предоставить или воспользоваться органом из другой.

Команда квалифицированных врачей во главе с профессором Муратом Тунджером и профессором Музаффером Сарыяром использовала для этого сразу семь операционных палат в клинике "Медикана" в Стамбуле. Всего в операционных находились сразу 22 врача, в том числе девять хирургов - специалистов по трансплантации органов. Операции продолжались 10 часов.

"Сегодня - счастливый день для нас, который стал не только поворотной точкой в истории турецкой медицины, но истории трансплантологии органов в целом. Операции стали надеждой для сотен тысяч пациентов по всему миру, которые ждут пересадку органов. Команда специалистов, задействованная в операциях, гордится проделанной работой",- сказал профессор Мурат Тунджер на пресс-конференции, организованной в больнице после операций.

Профессор отметил, что в настоящее время процентное соотношение перекрестной пересадки органов составляет 5%. Целью операций, проведенных в клинике "Медикана", было в первую очередь повысить этот показатель до 20-30%.-0-