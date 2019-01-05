Во Флориде в ДТП погибли пять детей

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Флорида столкнулись два легковых автомобиля и два тягача с прицепами, перевозящие дизельное топливо. В результате ДТП погибли семь человек, сообщил телеканал CBS12.
Среди погибших пять детей, которые направлялись в Disney World.
Инцидент произошел на шоссе между городами Грейнсвилл и Алачуа. На дорогу вылилось около 190 л топлива, из-за этого автомобили загорелись.
В микроавтобусе, попавшем в аварию, ехали ученики церковно-приходской школы из штата Луизиана.-0-
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