Во Флориде в ДТП погибли пять детей

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Флорида столкнулись два легковых автомобиля и два тягача с прицепами, перевозящие дизельное топливо. В результате ДТП погибли семь человек, сообщил телеканал CBS12.

Среди погибших пять детей, которые направлялись в Disney World.

Инцидент произошел на шоссе между городами Грейнсвилл и Алачуа. На дорогу вылилось около 190 л топлива, из-за этого автомобили загорелись.

В микроавтобусе, попавшем в аварию, ехали ученики церковно-приходской школы из штата Луизиана.-0-